live
Новости » Общество Читати новину українською

Намерзание льда, туман и ветер: На Карпаты надвинулся шторм

В Украинских Карпатах ухудшилась погода Иллюстративное фото

Спасатели призвали туристов и местных не выходить в горы

В Карпатах 29 декабря резко ухудшились погодные условия, в связи с чем выход в высокогорье может составлять опасность. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста. 

По состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский наблюдались облачность и туман, а видимость была ограничена до 10 метров. Кроме этого, в регионе повышенная влажность, что при низких температурах вызывает намерзание льда. 

Ветер на горе — южный со скоростью 22 метра в секунду. При этом температура окружающей среды составляет -5 градусов по Цельсию.

Новости по теме: Карпаты заметает снегом: На горе Поп Иван ограниченная видимость

"Внимание! Шторм!... Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!" — говорится в сообщении. 

⚠️УВАГА! ШТОРМ! Станом на 10.00, 29.12.2020р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 10 м), висока...

Опубліковано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Вівторок, 29 грудня 2020 р.

Напомним, на прошлой неделе Карпаты предупредили о значительном ухудшении погодных условий вследствие прохождения серии фронтов циклонов с Атлантики. В связи с этим отдыхающих и местных призвали не совершать походы в горы и на высокогорье

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ученые в США синтезировали антибиотик, который сразу убивает бактерии и стимулирует иммунитет В образцах с астероида Рюгу нашли искусственный объект Корейские ученые разработали ионизатор воздуха для борьбы с вирусами Король болот. В Австралии обнаружен новый вид древних крокодилов
Loading...

программы канала ZIK

Новогодний рекорд
Реформа
Повышение тарифов. Вакцина против COVID-19. Вакцинация украинцев | Ток-шоу
Альберт Фельдман | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Тарифы снова растут. Коронавирус в Укране. Путь к миру на Донбассе | Ток-шоу