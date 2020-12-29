Намерзание льда, туман и ветер: На Карпаты надвинулся шторм

В Украинских Карпатах ухудшилась погода Иллюстративное фото

Спасатели призвали туристов и местных не выходить в горы

В Карпатах 29 декабря резко ухудшились погодные условия, в связи с чем выход в высокогорье может составлять опасность. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

По состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский наблюдались облачность и туман, а видимость была ограничена до 10 метров. Кроме этого, в регионе повышенная влажность, что при низких температурах вызывает намерзание льда.

Ветер на горе — южный со скоростью 22 метра в секунду. При этом температура окружающей среды составляет -5 градусов по Цельсию.

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"Внимание! Шторм!... Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!" — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Карпаты предупредили о значительном ухудшении погодных условий вследствие прохождения серии фронтов циклонов с Атлантики. В связи с этим отдыхающих и местных призвали не совершать походы в горы и на высокогорье