Намерзание льда, туман и ветер: На Карпаты надвинулся шторм
Спасатели призвали туристов и местных не выходить в горы
В Карпатах 29 декабря резко ухудшились погодные условия, в связи с чем выход в высокогорье может составлять опасность. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.
По состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский наблюдались облачность и туман, а видимость была ограничена до 10 метров. Кроме этого, в регионе повышенная влажность, что при низких температурах вызывает намерзание льда.
Ветер на горе — южный со скоростью 22 метра в секунду. При этом температура окружающей среды составляет -5 градусов по Цельсию.
"Внимание! Шторм!... Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!" — говорится в сообщении.
⚠️УВАГА! ШТОРМ! Станом на 10.00, 29.12.2020р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 10 м), висока...Опубліковано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Вівторок, 29 грудня 2020 р.
Напомним, на прошлой неделе Карпаты предупредили о значительном ухудшении погодных условий вследствие прохождения серии фронтов циклонов с Атлантики. В связи с этим отдыхающих и местных призвали не совершать походы в горы и на высокогорье