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Нам придется выслушивать диаметрально противоположные точки зрения: Молчанов о форуме УПЦ "Люди мира" на Донбассе

Телеканал ZIK

Диалог будет трудный - отмечают эксперты

21 сентября в Донецкой области состоится Гражданский форум "Люди мира", который проведет Украинская Православная Церковь.   

Об этом говорилось в сюжете телеканала ZIK.

Участник дискуссии, культоролог Юрий Молчанов, отметил, что диалог будет нелегкий, но нужно попытаться его провести.   

"Возможно, удастся услышать друг друга. Я не знаю, честно, к какому мы результату придем. Мы только начали говорить, мы прекрасно сегодня все поняли, что диалог будет трудным. Нам придется выслушивать диаметрально противоположные точки зрения, диаметрально противоположные алгоритмы выхода из этого конфликта, но мы все прекрасно понимаем, что боевые действия заканчиваются в окопах, а воины заканчиваются у нас в головах и у нас в душах", – прокомментировал Юрий Молчанов.     

Как сообщали ранее, Священный синод Украинской Православной Церкви, который состоялся 17 августа 2020 года, принял решение обратиться к обществу о проведении в Украине международного гражданского форума "Люди мира". Об этом сообщил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), постоянный член Священного Синода, который руководит делами Украинской Православной Церкви.

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