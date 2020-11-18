Наливайченко: Власть забирает деньги на дороги и тюрьмы не из госкорпораций и монополий, а из бюджета борьбы с COVID-19

Достаточно смотреть секс-видео во время заседаний Верховной Рады, надо бюджет правильно распределить, по важным приоритетам - подчеркнул политик

Средства на дороги, кино и даже на тюрьмы сейчас собираются забирать не из прибыли, не из государственных корпораций и монополий, а из бюджета борьбы с COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Валентин Наливайченко.

Валентин Наливайченко подчеркнул, что последствия от эпидемии коронавируса для Украины будут плачевными, ведь за 8 месяцев власть не смогла подготовиться к очередному удару болезни.

"Более 8 месяцев, поэтому были введены первые карантинные мероприятия. Более того, было выделено огромное финансирование. Я не говорю, что в апреле-мае вышли еще на дополнительные 66 миллиардов, которые в Верховной Раде выделяли для одной главной цели – инвестировать в систему здравоохранения Украины, от реагентов и химикатов, необходимых для тестирования, до ремонта больниц и закупки кислородных концентраторов, которых сейчас не хватает. Казалось, все было понятно – когда у тебя есть полномочия, огромный бюджет и огромная потребность спасать страну. Но что сделали? Теперь всем нам понятно: на дороги, кино, даже на тюрьмы сейчас собираются забирать деньги, но не с прибыли, не с роста экономики, не из государственных корпораций и монополий, а из бюджета борьбы с коронавирусом", – сказал политик.

По словам Валентина Наливайченко, это привело к тому, что в районных больницах Украины сегодня даже за свой счет люди не могут сделать тест на коронавирус, медицинские учреждения отказываются принимать больных из-за заполненности, а нехватка кислорода является критической.

"Вот почему мы так бьемся и будем биться в парламенте, чтобы правительство прекратило отстраняться от главной задачи и тратило деньги на приоритеты – борьбу с коронавирусом", – подчеркнул Валентин Наливайченко.

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Напомним, по состоянию на утро 18 ноября в Украине обнаружили 570 153 случая коронавирусной болезни за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 12 496 человек.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки заболели 535 детей и 529 медработников, также 1668 человек госпитализировали, зарегистрировано 256 летальных случаев.

Кроме этого, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.