Наибольшее количество летальных случаев от коронавируса зарегистрировано у больных сахарным диабетом, - Ляшко

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В Минздраве рассказали, что в ближайшее время опубликуют детальный анализ по каждому из 17 смертельных случаев

Не все летальные случаи зафиксированные в Украине от коронавируса, связанны именно с ним - наибольшее количество из них случилось с людьми, которые болеют сахарным диабетом.

Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировал ZIK.

"Это не означает, что во всех 17 случаях именно коронавирусная болезнь привела к летальному исходу", - отметил он.

По его словам, люди преклонного возраста, с хроническими заболеваниями, особенно теми, которые угнетают иммунную систему, находятся в группе риска.

"Мы должны их изолировать и на период карантина не допустить их инфицирования", - добавил он.

Также главный санитарный врач отметил, что в ближайшее время Минздрав опубликует детальный анализ по каждому из 17 случаев, но уже сейчас становится понятно, что смерть происходит и по другим причинам.

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При этом наибольшее количество случаев зарегистрировано в группе 50-59 лет, в широком диапазоне чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 69.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, почему не проводят тестирование на COVID-19 коммунальщикам и врачам.