"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения

Фото из открытых источников

Цена выросла на 45%

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в сентябре 2020 года на 1460 гривен (по сравнению с августом). Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, цена на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года будет повышена на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки), что по сравнению с августом составляет рост в 45%.

Вместе с тем, "Нафтогаз" также повышает годовую цену на газ для населения. В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб. об.

Новости по теме: "Нафтогаз" определил годовой тариф на газ

Напомним, со стартом розничного рынка природного газа с 1 августа 2020 года единой цены газа для населения не стало. Каждый поставщик сам определяет, по какой цене продавать газ своим клиентам.