"Нафтогаз" повысил цену газа для населения на август

Цена на газ выросла на 9 процентов Фото из открытых источников

Цена установлена в рамках тарифа "Месячный"

В августе цена на природный газ для клиентов "Нафтогаз Украины" выросла на 0,27 гривен за кубометр из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен с приближением отопительного периода. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Таким образом, августовская цена на голубое топливо составляет 3,24 грн за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения доставки в рамках тарифа "Месячный".

Заметим, тариф "Месячный" - первый, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас, все действующие бытовые клиенты автоматически переведены на этот тариф. В частности, он предоставляет возможность сэкономить 1 процент от общего счета, если осуществить оплату до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет.

Напомним, с 1 августа в Украине заработал рынок газа, благодаря чему клиент сам может выбирать поставщика голубого топлива. В результате цены на газ для промышленности и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно возрастать или снижаться.