live
Новости » Общество Читати новину українською

"Нафтогаз" повысил цену газа для населения на август

Цена на газ выросла на 9 процентов Фото из открытых источников

Цена установлена в рамках тарифа "Месячный"

В августе цена на природный газ для клиентов "Нафтогаз Украины" выросла на 0,27 гривен за кубометр из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен с приближением отопительного периода. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза". 

Таким образом, августовская цена на голубое топливо составляет 3,24 грн за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения доставки в рамках тарифа "Месячный". 

Заметим, тариф "Месячный" - первый, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас, все действующие бытовые клиенты автоматически переведены на этот тариф. В частности, он предоставляет возможность сэкономить 1 процент от общего счета, если осуществить оплату до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет.

Новости по теме: Цена на газ будет устанавливаться такая, какую хочет Коболев, – Рева

Напомним, с 1 августа в Украине заработал рынок газа, благодаря чему клиент сам может выбирать поставщика голубого топлива. В результате цены на газ для промышленности и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно возрастать или снижаться.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Европа потеряла оптимизм, что наша власть закончит конфликт: Паламар о визите Ермака в Германию ЕС впервые ввел санкции против России и Китая из-за кибератак Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны": Кому разрешен въезд В Украине в последнее время активизировалась "уличная политика", – Якубин
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий в эфире телеканала ZIK | 03.08.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Судьба
Захват в БЦ
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
События в столичном БЦ