Надо сажать, чтобы следующие не воровали, - экс-генпрокурор о хищениях из госрезерва

Святослав Пискун Скриншот из видео

Проблемой является отсутствие в Украине обоснованного профессионального анализа ситуации с пандемией, отметил Святослав Пискун

Если была недостача в госрезерве, надо принимать политико-правовое решение и сажать виновных в тюрьму, чтобы следующие не воровали.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил трижды генеральный прокурор Украины в 2002-2003, 2004-2005 и 2007 гг. Святослав Пискун.

Гость студии, комментируя расходы из Фонда на борьбу с коронавирусом и уровень готовности Украины к последующим волнам пандемии COVID-19, назвал одну из ключевых проблем, существующих в Украине.

"На мой взгляд, наша проблема еще в том, что у нас нет обоснованного профессионального анализа ситуации с пандемией, которая происходит в государстве. У нас был период, в котором мы могли настолько правильно использовать ситуацию, что у нас сегодня страна была полностью подготовлена и ко второй, и к третьей волне пандемии", – отметил Святослав Пискун.

Гость ток-шоу отметил, что информация о том, как Минздрав или главный санитарный врач работают с ВОЗ, является закрытой, неизвестно, обсуждал ли кто-то ситуацию в Украине, есть ли какие-то нормы, сколько на тысячу населения надо определенных препаратов и тому подобное. Святослав Пискун говорит, что в мире такие нормы есть. По его мнению, за летний период нужно было готовиться к возвращению пандемии и использовать все средства до копейки из Фонда на борьбу с коронавирусом на медицину.

"У меня вопрос – закуплены ли передвижные госпитали на случай усиления пандемии в Украине? И они хранятся в госрезерве? Кто нам сегодня может сказать, сколько передвижных госпиталей, сколько печек для обогрева, сколько еды, масок, перчаток, лекарств у нас сегодня заготовлено? Надо, чтобы кто-то отчитался об этом и сказал – господин гражданин, не волнуйтесь", – подчеркнул Святослав Пискун.

Гость студии добавил: "Если была недостача – посадите в тюрьму... Здесь нужно принимать политико-правовое решение – надо сажать, чтобы следующие не крали".

Напомним, народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук заявляла, что отдельного фонда борьбы с коронавирусом в государственном бюджете на 2021 год не предусмотрено, но будут программы, в которые "зашьют" расходы на борьбу с COVID-19.

Ранее сообщали, что по состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 34,1 миллиарда гривен. Всего в фонде предусмотрено 66 миллиардов.