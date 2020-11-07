Нацполиция возьмет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине

Представительства Азербайджана и Армении в Украине будет охранять Нацполиция Фото из открытых источников

Такое решение было принято в связи с нападением на почетное консульство Азербайджанской Республики в Харькове

Национальная полиция возьмет под свою охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как отмечается, такое решение было принято после ночного обстрела здания Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове. В связи с инцидентом украинские правоохранители начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Кроме этого, все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции.

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Напомним, обстрел здания Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове произошел примерно в 2 ночи, в субботу. По предварительной информации, нападавшие сделали шесть выстрелов, пробили окно и входную дверь.