live
Новости » Общество Читати новину українською

Нацполиция назвала основные причины смертельных ДТП: Лихачи убивают в 10 раз больше, чем пьяные

Фото из открытых источников

Каждая третья авария со смертью происходила из-за превышения скорости

При подготовке Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине Кабмином была использована статистика Национальной полиции, согласно которой при превышении скорости погибло больше человек, чем при пьяном вождении, передает "Сегодня".

Как отмечается, в 2019 году в Украине зарегистрировано 160 675 ДТП, из них 26 052 — с погибшими или травмированными (3454 человека погибли и травмированы 32 736). Более 33% погибших и/или травмированных в ДТП в 2019 году — это пешеходы (1261 человек погиб и 8005 травмированы).

В 2019 на автодорогах Украины погибли 164 ребенка и травмированы 4435 детей в возрасте до 18 лет.

По результатам проведенного Нацполицией анализа состояния аварийности основные причины ДТП с погибшими или травмированными следующие:

  • превышение безопасной скорости - 34%;
  • нарушение правил маневрирования - 22%;
  • несоблюдение дистанции - 8%;
  • нарушение правил проезда перекрестка - 8%;
  • нарушение правил проезда пешеходных переходов - 6%;
  • управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - 3,23%;
  • выезд на полосу встречного транспорта - 1,35%.

Чтобы воплотить стратегию в жизнь и уменьшить степень тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения, планируется:

  • цифровизация и внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;
  • развитие современной инфраструктуры безопасности;
  • создание условий и правил на рынке перевозок, исключающих игнорирование безопасности со стороны перевозчиков;
  • создание системы эффективной и скорой помощи пострадавшим в ДТП;
  • долговременная масштабная кампания, призванная существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил стратегию по безопасности дорожного движения, которым предусматривается отсутствие рекламных носителей на автомобильных дорогах. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

НАТО создаст космический центр в Германии для борьбы с Россией и Китаем Прогресс очень медленный, но это длительный процесс: Посол Германии о переговорах в "нормандском формате" В Германии задержали дедушку, который с помощью перцового баллончика "держал социальную дистанцию" Германия объявила в розыск основателей компании Mossack Fonseca, которая стояла за разглашением "панамских архивов"
Loading...

программы канала ZIK

Елена Бондаренко | Ток-шоу
Второго тура не будет? Бюджет-2021. Коронавирус атакует Украину | Детали дня | 21.10.20
Приватизация. Речь Зеленского. Коронавирус не отступает | Детали дня | 20.10.20
Обращение Зеленского в Раде. Местные выборы-2020. Демографический кризис | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу