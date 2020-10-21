Нацполиция назвала основные причины смертельных ДТП: Лихачи убивают в 10 раз больше, чем пьяные
Каждая третья авария со смертью происходила из-за превышения скорости
При подготовке Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине Кабмином была использована статистика Национальной полиции, согласно которой при превышении скорости погибло больше человек, чем при пьяном вождении, передает "Сегодня".
Как отмечается, в 2019 году в Украине зарегистрировано 160 675 ДТП, из них 26 052 — с погибшими или травмированными (3454 человека погибли и травмированы 32 736). Более 33% погибших и/или травмированных в ДТП в 2019 году — это пешеходы (1261 человек погиб и 8005 травмированы).
В 2019 на автодорогах Украины погибли 164 ребенка и травмированы 4435 детей в возрасте до 18 лет.
По результатам проведенного Нацполицией анализа состояния аварийности основные причины ДТП с погибшими или травмированными следующие:
- превышение безопасной скорости - 34%;
- нарушение правил маневрирования - 22%;
- несоблюдение дистанции - 8%;
- нарушение правил проезда перекрестка - 8%;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 6%;
- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - 3,23%;
- выезд на полосу встречного транспорта - 1,35%.
Чтобы воплотить стратегию в жизнь и уменьшить степень тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения, планируется:
- цифровизация и внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;
- развитие современной инфраструктуры безопасности;
- создание условий и правил на рынке перевозок, исключающих игнорирование безопасности со стороны перевозчиков;
- создание системы эффективной и скорой помощи пострадавшим в ДТП;
- долговременная масштабная кампания, призванная существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил стратегию по безопасности дорожного движения, которым предусматривается отсутствие рекламных носителей на автомобильных дорогах.