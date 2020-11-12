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Нацполиция будет контролировать соблюдение карантина "Эпицентром", – Геращенко

Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко

 Фото из открытых источников

Правоохранители будут контролировать согласованность слов и действий руководства сети

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранители будет контролировать соблюдение карантинных ограничений руководством сети магазинов "Эпицентр". Об этом чиновник сообщил в Фейсбук.

По словам Геращенко, компания уже согласилась соблюдать установленные нормы, поэтому будет выдавать только онлайн-заказы. "После разъяснений, полученных сегодня в Министерстве внутренних дел, руководство сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняло решение о соблюдении карантинных ограничений, принятых Кабинетом министров, о чем сделало соответствующее заявление на своем интернет-сайте. Работать будет только центр выполнения онлайн заявок на доставку товаров. Никаких столпотворений в залах, на кассах и автостоянках!", – написал замминистра.

При этом чиновник подчеркнул, что действия руководства компании будут контролироваться. "Органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтобы заявления руководства сети "Эпицентр" совпали с их реальными действиями по предупреждению распространения эпидемии COVID-19", – резюмировал Геращенко.

Новости по теме: Трое министров выступили против введения "карантина выходного дня" в Украине, – СМИ

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов выразил возмущение рекламой сети ТЦ "Эпицентр", которая появилась после принятия решения о введении "карантина выходного дня". В публикации говорилось, что компания вводит "72-часовую пятницу".

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