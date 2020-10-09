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НКРЭКУ обратилась к ГБР из-за давления нардепов, которые "лоббируют интересы "ДТЭК"

Фото из открытых источников

В ведомстве заявляют о публичном и не публичном давлении на членов

Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением к Государственному бюро расследований о незаконном влиянии группы народных депутатов на деятельность НКРЭКУ, что имеет целью "помешать выполнению комиссией служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений". Об этом сообщает пресс-служба комиссии

"Это заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 344 Уголовного кодекса Украины относительно незаконного влияния группы народных депутатов Украины членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с использованием служебного положения, статуса депутата", - говорится в сообщении.

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Как отмечают представители регулятора, публичное и не публичное давление на членов НКРЭКУ, которое в последнее время системно совершают народные депутаты, связан с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК".

Кроме этого, в НКРЭКУ отметили, что обращение не имеет политического контекста, а его целью является "защита личных прав и свобод, которые гарантированы Конституцией Украины для каждого гражданина".

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Напомним, ранее НАК "Нафтогаз" призвал учредителей 73 предприятий теплоэнергетики решить вопрос критических долгов перед поставщиками, поскольку под угрозой остаться без отопления могут 50 населенных пунктов.

 

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