НКРЭКУ обратилась к ГБР из-за давления нардепов, которые "лоббируют интересы "ДТЭК"

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В ведомстве заявляют о публичном и не публичном давлении на членов

Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением к Государственному бюро расследований о незаконном влиянии группы народных депутатов на деятельность НКРЭКУ, что имеет целью "помешать выполнению комиссией служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений". Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"Это заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 344 Уголовного кодекса Украины относительно незаконного влияния группы народных депутатов Украины членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с использованием служебного положения, статуса депутата", - говорится в сообщении.

Как отмечают представители регулятора, публичное и не публичное давление на членов НКРЭКУ, которое в последнее время системно совершают народные депутаты, связан с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК".

Кроме этого, в НКРЭКУ отметили, что обращение не имеет политического контекста, а его целью является "защита личных прав и свобод, которые гарантированы Конституцией Украины для каждого гражданина".

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз" призвал учредителей 73 предприятий теплоэнергетики решить вопрос критических долгов перед поставщиками, поскольку под угрозой остаться без отопления могут 50 населенных пунктов.