Национальный рекорд: МИД посчитал, сколько установлено памятников Шевченко за рубежом

Памятник Тарасу Шевченко Фото из открытых источников

Внешнеполитическое ведомство насчитало 78 памятников Кобзарю

Министерство иностранных дел Украины ко Дню Независимости посчитало, сколько памятников писателю Тарасу Шевченко установлено в разных странах мира. Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

Согласно сообщению, сотрудники МИД во время исследования насчитали 78 памятников Кобзарю в 42 странах мира.

"Памятники Кобзарю — традиционные "места силы" украинской общины за рубежом. Уверены, что и на 29-ю годовщину Независимости они станут центрами празднования для очагов мирового украинства в разных странах", - отметили в министерстве.

В МИД также подчеркнули, что таким образом установили национальный рекорд — Наибольшее количество памятников выдающемуся украинцу за рубежом.

"Меня всегда поражало, что чуть ли не везде за границей, куда ни поезжай, найдешь памятник Кобзарю. И вот мы провели исследование количества памятников, подготовили доказательную базу и накануне Дня Независимости Украины официально зафиксировали национальный рекорд - за наибольшее количество памятников за рубежом одному человеку. Конечно, это не о монументах. Это напоминание о единстве великого украинского народа. Украина — везде, где есть памятник Кобзарю, где есть хотя бы один человек, который говорит о себе "Я - украинец", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, в Украине в этом году состоится специальный формат празднования Дня Независимости страны - в виде онлайн-марафона, который продлится около 6 часов. В частности, в программе марафона запланированы поздравления со всего мира, включения из креативной студии МИД, Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо", сет DJ Sky на фоне Карпатских гор, поздравления звезд и многое другое.