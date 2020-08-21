Национальный рекорд: МИД посчитал, сколько установлено памятников Шевченко за рубежом
Внешнеполитическое ведомство насчитало 78 памятников Кобзарю
Министерство иностранных дел Украины ко Дню Независимости посчитало, сколько памятников писателю Тарасу Шевченко установлено в разных странах мира. Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.
Согласно сообщению, сотрудники МИД во время исследования насчитали 78 памятников Кобзарю в 42 странах мира.
"Памятники Кобзарю — традиционные "места силы" украинской общины за рубежом. Уверены, что и на 29-ю годовщину Независимости они станут центрами празднования для очагов мирового украинства в разных странах", - отметили в министерстве.
В МИД также подчеркнули, что таким образом установили национальный рекорд — Наибольшее количество памятников выдающемуся украинцу за рубежом.
"Меня всегда поражало, что чуть ли не везде за границей, куда ни поезжай, найдешь памятник Кобзарю. И вот мы провели исследование количества памятников, подготовили доказательную базу и накануне Дня Независимости Украины официально зафиксировали национальный рекорд - за наибольшее количество памятников за рубежом одному человеку. Конечно, это не о монументах. Это напоминание о единстве великого украинского народа. Украина — везде, где есть памятник Кобзарю, где есть хотя бы один человек, который говорит о себе "Я - украинец", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Напомним, в Украине в этом году состоится специальный формат празднования Дня Независимости страны - в виде онлайн-марафона, который продлится около 6 часов. В частности, в программе марафона запланированы поздравления со всего мира, включения из креативной студии МИД, Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо", сет DJ Sky на фоне Карпатских гор, поздравления звезд и многое другое.