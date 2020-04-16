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ОП: Начался обмен удерживаемыми лицами – Украина возвращает 19 своих граждан

Обмен удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех" согласованных

На Донбассе начался обмен удерживаемыми лицами между отдельными регионами Донецкой и Луганской областей и Киевом, передает пресс-служба Офиса президента.

"Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, находившихся на временно оккупированных территориях. Учитывая карантинные ограничения, которые сейчас действуют в государстве, после возвращения украинцы направятся на обязательную обсервацию", - говорится в сообщении.

У Зеленского добавили, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". 

"Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России. Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", - отметили в ОПУ.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что в списки, которые подготовили для Пасхального обмена удерживаемых из ОРДЛО, не будут включены крымчане.

Предварительно, обмен удерживаемыми планировался на КПВВ "Майорское".

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