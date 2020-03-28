Начальник столичной полиции Крищенко мог подхватить COVID-19 возле спецпоезда, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

По мнению Авакова, Крищенко мог заразиться коронавирусом на киевском вокзале

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко мог заразиться коронавирусом на столичном вокзале после прибытия поезда "Четыре столицы" из Латвии. Об этом глава МВД сообщил в интервью "Бабель".

"Мы предполагаем, что он заразился после прибытия в Киев поезда "Четыре столицы" из Латвии. Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми, а Крищенко на месте пытался разрулить ситуацию", - отметил министр.

Вместе с тем, Аваков подчеркнул, что в течение этого месяца общался с Крищенко с помощью телефона, а сам министр и его семья в последнее время не выезжали за пределы Украины.

"Если я заболею, мои обязанности будет исполнять первый заместитель министра Сергей Яровой. Он сейчас находится на запасном командном пункте. Мы заранее это предусмотрели, чтобы исключить совместное заражения коронавирусом", - добавил глава МВД.

Напомним, накануне, 27 марта, стало известно, что начальник киевской полиции Андрей Крищенко заразился коронавирусом COVID-19. В связи с этим уже был установлен круг лиц, с которыми контактировал инфицированный.