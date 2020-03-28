live
Новости » Общество Читати новину українською

Начальник столичной полиции Крищенко мог подхватить COVID-19 возле спецпоезда, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков

 МВД Украины

По мнению Авакова, Крищенко мог заразиться коронавирусом на киевском вокзале

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко мог заразиться коронавирусом на столичном вокзале после прибытия поезда "Четыре столицы" из Латвии. Об этом глава МВД сообщил в интервью "Бабель". 

"Мы предполагаем, что он заразился после прибытия в Киев поезда "Четыре столицы" из Латвии. Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми, а Крищенко на месте пытался разрулить ситуацию", - отметил министр. 

Вместе с тем, Аваков подчеркнул, что в течение этого месяца общался с Крищенко с помощью телефона, а сам министр и его семья в последнее время не выезжали за пределы Украины. 

"Если я заболею, мои обязанности будет исполнять первый заместитель министра Сергей Яровой. Он сейчас находится на запасном командном пункте. Мы заранее это предусмотрели, чтобы исключить совместное заражения коронавирусом", - добавил глава МВД. 

Напомним, накануне, 27 марта, стало известно, что начальник киевской полиции Андрей Крищенко заразился коронавирусом COVID-19. В связи с этим уже был установлен круг лиц, с которыми контактировал инфицированный. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Два месяца назад маски распродавали, а сейчас взялись создавать антикризисные штабы, – Кива о действиях власти У Хорошковского также положительный тест на коронавирус, – Кива "Это наша гражданская ответственность": Илья Кива в Полтаве передал медицинские маски и средства индивидуальной защиты Верховная Рада также должна быть на карантине, – Илья Кива
Loading...

программы канала ZIK

Болезнь свирепствует в Украине. Спецпоезд до Москвы за украинцами | #Новости | 28.03.2020
Инфицированная Скороход. Региональное распространение болезни. Что будет с долларом? | #Новости | 28.03.2020
Инфекция распространяется по миру. Украинские границы под замком. Экономический кризис | Ток-шоу
Режим чрезвычайной ситуации. Хайп на вирусе | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады. Дыра в украинском бюджете | Ток-шоу
Горячие споры | Медицина трещит по швам. Где зарабатывать украинцам сейчас? | Ток-шоу