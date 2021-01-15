Началась эпоха нищеты: С ноября люди не получают субсидии вообще! – Розенко

Павел Розенко Скриншот видео

Нет и других социальных выплат, констатировал бывший вице-премьер

В Украине закончилась "эпоха бедности" и началась "эпоха обнищания и нищеты", потому что украинцы с ноября не получают субсидии и другие социальные выплаты.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

"На самом же деле у нас "эпоха бедности" закончилась с избранием Владимира Зеленского, но у нас началась "эпоха обнищания и нищеты", – отметил Павел Розенко и добавил, что ранее, в 2015-2016 годах, работала нормальная система субсидий, и поэтому люди на протесты из-за тарифов на жилищно-коммунальные услуги не выходили.

А вот сейчас нормативы расчета субсидий сократили, говорит Павел Розенко.

"Если при нас человек получал субсидию 1400-1600 грн, то сегодня это уже 600-700 грн субсидии! Более того, я вам хочу сказать, что с ноября люди не получают субсидий вообще. Государство прекратило финансировать это в конце прошлого года, и до сих пор нет ни субсидий, ни детских выплат, ни выплат людям с инвалидностью, ни выплат, в том числе, чернобыльцам и тому подобное", – сказал гость ток-шоу.

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Напомним, недавно в Министерстве социальной политики сообщили, что в Украине по состоянию на январь 2021 жилищную субсидию и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получает почти треть домохозяйств и назвали средний размер начислений за месяц.

Впоследствии в ведомстве сообщили, что Министерство социальной политики профинансировало региональные органы социальной защиты, а средства на льготы и субсидии поступят в ближайшее время.