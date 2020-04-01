Нацгвардия не выпускает из отелей эвакуированных из Бали: Украинцы назвали это незаконным

Отели с эвакуированными гражданами охраняет Нацгвардия Телеграм-канал PavlovskyNews

Если тест на COVID-19 в эвакуированных будет отрицательным, их отпустят на самоизоляцию

Национальная гвардия не выпускает из отелей "Казацкий" и "Пуща" эвакуированных из Бали украинцев, которые находятся там на обсервации. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Как отмечается, в двух гостиницах, где находятся изолированные украинцы, перекрыты въезды и выезды, а по периметру дежурят нацгвардейцы.

"В "Казацком" жалуются, что не дают выйти даже во двор. Считают, что держат их там незаконно. Если близко подойти к ограде отеля "Пуща" - сразу требуют показать документы", - выяснили журналисты.

Однако, украинцы отметили, что они здоровы и на самочувствие не жалуются. Кроме этого, гражданам должны вечером провести ПЦР-тесты.

К слову, если у всех эвакуированных тест на коронавирус будет отрицательным, то их отпустят на самоизоляцию.

Напомним, 30 марта в отеле "Казацкий", который принадлежит Министерству обороны Украины, было размещено 100 граждан, которые прибыли с Бали и Катара, на двухнедельную обсервацию. Отель взяло под охрану МВД.

На следующий день стало известно, что несколько людей, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали.

После чего в МВД сообщили, из столичного отеля сбежали примерно 60 граждан, которые вернулись из-за границы.