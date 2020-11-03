Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом
Маркив уже на свободе
Итальянский суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Маркива освободили. Только что апелляционный суд принял решение", - написал он.
В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что Маркив уже возвращается с представителями Украины на родину.
Напомним, изначально итальянский суд признал украинского нацгвардейца Маркива виновным в убийстве итальянского журналиста. Украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы. Украинская сторона оспаривала это решение.
В октябре текущего года Апелляционный суд Милана решил снова перевести и переслушать разговор Виталия Маркива в камере, в которой он якобы признался в убийстве итальянского журналиста, из-за ошибок, которые допускал переводчик.