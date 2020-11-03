Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом

Виталий Маркив RFE/RL

Маркив уже на свободе

Итальянский суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Маркива освободили. Только что апелляционный суд принял решение", - написал он.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что Маркив уже возвращается с представителями Украины на родину.

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Напомним, изначально итальянский суд признал украинского нацгвардейца Маркива виновным в убийстве итальянского журналиста. Украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы. Украинская сторона оспаривала это решение.

В октябре текущего года Апелляционный суд Милана решил снова перевести и переслушать разговор Виталия Маркива в камере, в которой он якобы признался в убийстве итальянского журналиста, из-за ошибок, которые допускал переводчик.