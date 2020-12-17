НАБУ пришло с обысками в здание Минкульта

В помещении Министерства культуры и информационной политики Украины НАБУ проводит обыски Фото из открытых источников

Следственные действия проводят в рамках уголовного дела, открытого в 2019 году

В помещении Министерства культуры и информационной политики следователи Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"17 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики, в Директорат культурного наследия и музеев", - говорится в сообщении.

Добавляется, что следственные действия происходят в соответствии с уголовным делом, которое было возбуждено до создания МКИП. Оно касается незаконной выдачи документа разрешительного характера.

"Министерство готово максимально содействовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность победила", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о проведении обысков в "Укроборнпром" и "Укрспецэкспорт". Следователи заподозрили должностных лиц компаний в государственной измене.