В Житомирской области двое врачей повторно инфицировались COVID-19

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Повторно заболели врачи первичной медицинской помощи из Коростышевского района

В Житомирской области двое врачей повторно заболели коронавирусом. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает "Укринформ".

"На сегодня известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников", - сказал Суслик.

По его словам, повторно заболели врачи первичной медицинской помощи из Коростышевского района. На этот раз болезнь протекала в тяжелой форме.

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Напомним, по состоянию на утро 31 августа в Украине лабораторно подтверждено 121 215 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксирован 2 141 новый случай, 380 пациентов выздоровели, а 30 человек умерли.