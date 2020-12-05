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На Землю приземлилась капсула японского зонда с почвой из астероида Рюгу

Зонд Хаябуса-2, который собирал образцы почвы

 Фото из открытых источников

Сейчас капсулу ищут в Австралии

Японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу. Об этом сообщила пресс-служба миссии в Twitter.

Отмечается, что капсула успешно отделилась в 14:35 по японскому времени (07:35 по Киеву). При этом капсула должна была приземлиться в Австралии между 02:00 и 03:00 6 декабря по японскому времени (19:00-20:00 5 декабря по Киеву). Сейчас ее ищут на вертолете.

Как известно, зонд "Хаябуса-2" был запущен в космос в конце 2014 года, а в середине 2018-го прибыл к околоземному астероиду Рюгу, который исследовал в течение 1,5 лет. Научная программа включала в себя получение проб грунта с поверхности и внутренних слоев астероида, которые были помещены в герметичную капсулу.

Обратный полет зонда к Земле занял год, а с конца ноября станция предприняла несколько маневров коррекции курса для нацеливания на нашу планету.

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Напомним, недавно мимо Земли пролетел астероид 2020SO, однако он оказался вовсе не космическим телом, а частью ускорителя ракеты времен миссии Surveyor 2, запущенной в 1966 году. Астероид несколько раз находился возле нашей планеты.

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