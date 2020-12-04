На Землю надвигаются мощные магнитные бури: Названы наиболее опасные даты в декабре

Фото из открытых источников

В ближайшие дни всплесков геомагнитной активности не будет, но во второй половине месяца метеозависимым людям стоит поберечься

Самой большой проблемой для всех метеозависимых людей на планете в декабре текущего года станут магнитные бури. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, кое-где вспышки будут настолько сильными, что ухудшение самочувствия почувствуют даже те, кто не склонен реагировать на магнитные колебания.

В частности, наибольшие всплески геомагнитной активности прогнозируются во второй половине месяца: 18 декабря магнитосфера будет достаточно напряжена, ожидается буря класса G1 (слабая), а уже на следующий день, 19 декабря - класса G2 (средняя).

Фото из открытых источников

В то же время, эксперты уверяют, что в ближайшие дни всплески геомагнитной активности не будут наблюдаться.

Фото из открытых источников

Впрочем, стоит помнить, что самочувствие у метеочувствительных людей ухудшается не только непосредственно в дни высокой солнечной активности, но и накануне и держится еще несколько дней после.

Среди симптомов, которые могут появиться: мигрень, раздражительность, проявление агрессии. Работоспособность и концентрация внимания начнут падать. Также возможны проблемы со сном, а утром – упадок сил, апатия. Иногда скачки давления и обострения хронических заболеваний.

Что нужно для снижения воздействия магнитной бури:

выбраться вечером на прогулку на свежем воздухе;

хорошо проветрить спальню перед сном;

из рациона исключить кофе, алкоголь, жирную и острую пищу;

вечером или утром стоит выпить травяной чай, морс или компот;

физическую нагрузку стоит ограничить;

по возможности избегать стрессов;

на ночь можно сделать расслабляющую ванну.

Людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется не переутомляться, а под рукой держать необходимые лекарства и бутылку с обычной водой.

Напомним, на днях метеозависимые люди также могли чувствовать себя плохо, поскольку высокая солнечная активность прогнозировалась 2 декабря. Ее влияние должно было ослабнуть до сегодняшнего дня.