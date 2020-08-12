На ЗАЗ показали автобус большой вместимости

Пока технической информации об этой машине нет

На Запорожском автомобилестроительном заводе 11 августа прошла демонстрация автобусов большой вместимости. Об этом сообщает "АвтоЦентр".

Сейчас из технической информации известно лишь, что это 12-метровая низкопольная машина, модель ЗАЗ А12.

Салон рассчитан на 104 пассажира, мест для сидения 29. Как видно из фото, автобус приспособлен для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями - здесь есть откидной пандус и площадка в салоне для фиксации инвалидной коляски.

Показ ЗАЗ А12 состоялся в рамках торжественной передачи главам нескольких общин области ключей от школьных автобусов ЗАЗ А08.

Стоит отметить, что новые школьные автобусы получили главы Розовской, Новоуспеновской, Якимовской и Веселовской общин. Всего до конца 2020 года хотят поставить 30 школьных автобусов ЗАЗ.

Напомним, в прошлом году очевидцы сфотографировали автобус производства Запорожского автомобильного завода, который изготавливают на экспорт в Польшу.