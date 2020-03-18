На защиту правоохранителей от COVID-19 выделено 70 миллионов

Нацполиция из открытых источников

Правительство выделило крупную сумму на средства индивидуальной защиты для проведения противоэпидемических мероприятий

На средства индивидуальной защиты для проведения противоэпидемических мероприятий правительство выделило 70 млн гривен для МВД. Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, для ГСЧС предусмотрено 33,2 млн грн, аппарата МВД - 0,8 млн грн, Нацполіції - 16 млн грн, Нацгвардии - 11 млн грн, администрации Госпогранслужбы - 9 млн грн.

Напомним, карантин в Украине введен с 3 апреля через пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, из них два летальных.

с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

С 18 марта 2020 года до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).