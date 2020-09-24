На западной границе Украины стали в очередях сотни грузовиков

Грузовики пытаются выехать в Словакию и Венгрию

Очередь на границе ГПСУ

На границе с Венгрией и Словакией образовались очереди из грузовиков, которые пытаются выехать из Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Отмечается, что более 200 грузовиков ждут на выезд перед пунктами пропуска "Ужгород" и "Тиса" на Закарпатье. Еще около 200 микроавтобусов и легковых автомобилей ожидают на пропуск в пункте "Лужанка".

По словам пограничников очередей зависит не только от контроля на украинских пунктах. "Конечно, пересечение границы не зависит исключительно от контролирующих служб украинской стороны. Процедуры оформления происходят и в пунктах пропуска сопредельных стран", – сказал глава ГНСУ Сергей Дейнеко.

В то же время одной из причин появления проблемы называют запрет на въезд для украинцев на территорию Венгрии при сохранении транзита. "На ситуацию влияет решение венгерской стороны о запрете въезда для многих категорий иностранцев, но сохраняется транзитный проезд для украинцев, который разрешается только через пункты пропуска "Лужанка" и "Тиса", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно на границе Украины со Словакией образовалась очередь из 200 грузовиков. Тогда причиной задержек на границе называли сломанный сканер на словацком пункте пропуска "Вышне Немецкое".