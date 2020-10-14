На западе Украины возможно поднятие уровня воды в реках на 1 метр, – ГСЧС

Вода поднимется на территории Ивано-Франковcкой и Львовской областей

Уровень воды Фото из открытых источников

На западе Украины в реках бассейнов Сяна и Днестра возможны подъемы уровней воды на 1 метр. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что вода поднимется на территории Львовской и Ивано-Франковской областей. "На протяжении 14-15 октября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями 13 октября на 8 ч, без негативных последствий", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно Бюро ООН по сокращению риска бедствий заявило, что изменение климата – главная причина удвоения количества природных катастроф с 2000 года. Всего с 2000 по 2019 год ведомство зарегистрировало во всем мире 7348 крупных природных катастроф.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявлял, что текущий век может стать последним для человечества на Земле, если уже сейчас не начать борьбу с глобальным потеплением. По его словам, в каждой стране от глобального потепления страдают наиболее незащищенные слои населения, которые меньше всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.