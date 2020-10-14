live
Новости » Общество Читати новину українською

На западе Украины возможно поднятие уровня воды в реках на 1 метр, – ГСЧС

Вода поднимется на территории Ивано-Франковcкой и Львовской областей

Уровень воды Фото из открытых источников

На западе Украины в реках бассейнов Сяна и Днестра возможны подъемы уровней воды на 1 метр. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что вода поднимется на территории Львовской и Ивано-Франковской областей. "На протяжении 14-15 октября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями 13 октября на 8 ч, без негативных последствий", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно Бюро ООН по сокращению риска бедствий заявило, что изменение климата – главная причина удвоения количества природных катастроф с 2000 года. Всего с 2000 по 2019 год ведомство зарегистрировало во всем мире 7348 крупных природных катастроф.

Новости по теме: В Украине идет ощутимое похолодание: Синоптики рассказали, когда ждать заморозков

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявлял, что текущий век может стать последним для человечества на Земле, если уже сейчас не начать борьбу с глобальным потеплением. По его словам, в каждой стране от глобального потепления страдают наиболее незащищенные слои населения, которые меньше всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Чем больше заболеваемость COVID-19, тем меньше людей придет на выборы: Эксперты заявляют о новых возможностях для фальсификаций Аппараты ИВЛ, бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты: Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко передала очередную помощь медучреждениям для борьбы с COVID-19 В донецком "Шахтере" произошла вспышка COVID-19 Вакцина от коронавируса появится в Украине в марте, – прогноз врача-эпидемиолога
Loading...

программы канала ZIK

Президентский опрос. Продление карантина. Предвыборные зашквары | Детали дня | 13.19.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Как выживают пенсионеры? Цирк и выборы: Ошибки на билбордах | Ток-шоу
Коммунальная революция. Дистанционное обучение. Рост заболеваемости | Детали дня | 12.10.20
Жизнь в красной зоне. Образованность
Илья Кива | Ток-шоу