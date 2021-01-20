На западе и в Крыму снег с дождем, в Карпатах возможны лавины: Прогноз погоды на сегодня

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Значительная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Закарпатской области

Сегодня, 20 января, в западных областях и на полуострове Крым ожидается небольшой снег. Днем температура воздуха в Украине будет колебаться от -15 до +2 градусов, а ночью опустится до -24 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

"Без осадков, только в западных областях и в Крыму небольшой снег, днем местами с дождем. На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с, метели (І уровень опасности, желтый). На высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – отмечают синоптики.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от 0 до +2 градусов, а ночью от -12 до -3 градусов.

В центральных и северных областях столбики термометров днем будут показывать от -15 до -7 градусов, а ночью -24...-15 градусов.

На востоке страны температура воздуха днем будет составлять -15...-10 градусов, а ночью она будет в пределах -22...-17.

В южных регионах прогнозируется -5...+1 градус в воздухе днем и -15...-12 ночью.

В Киеве 20 января осадки не предполагаются. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью от 19 до 17 градусов мороза, днем -9...-7 градусов.

На полуострове Крым ночью прогнозируют снег, а днем снег с дождем. Столбики термометров будут показывать -2...0 градусов днем и -7...-5 ночью.

Укргидрометцентр

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