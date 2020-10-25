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На Закарпатье за проведением выборов следит спецназ, привлечена авиация. Фото

В день выборов на Закарпатье работает группа спецназовцев полиции Нацполиция

Задачей правоохранителей является обеспечение публичной безопасности и порядка в области

В Закарпатской области для оперативного реагирования на возможные нарушения в день выборов привлекли группу спецназовцев полиции и авиацию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатья.

"С целью своевременного реагирования на изменения в оперативной обстановке создано специальную группу из спецназовцев Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и Управления патрульной полиции края", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, основной задачей полицейских является обеспечение публичной безопасности и порядка в Закарпатской области во время избирательного процесса. 

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Кроме этого, для оперативного реагирования на нарушения была привлечена авиация. 

"Именно благодаря этому полицейские, в случае необходимости, смогут оперативно менять дислокацию и качественно выполнять возложенные на них функции", - добавили в пресс-центре полиции.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 8 утра в Украине началось голосование на местных выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, волеизъявление началось вовремя, а отдельные нарушения не влияют на выборы. 

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