На Закарпатье все решения о региональных языках признали противоправными, – омбудсмен
Решение о функционировании региональных языков отменил Береговский районный совет
В Закарпатской области отменили все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.
Отмечается, что в Секретариат Уполномоченного поступило письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решение по региональному языку Береговского и Виноградовского районных советов утратило силу.
Кроме того, в письме отметили, что решение органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменено.
Напомним, 16 января в Украине вступила в силу статья языкового закона относительно обслуживания клиентов на украинском языке в сфере услуг. В случае нарушения на работников сферы услуг будут налагаться штрафы.