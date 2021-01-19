На Закарпатье все решения о региональных языках признали противоправными, – омбудсмен

Тарас Креминь Фото из открытых источников

Решение о функционировании региональных языков отменил Береговский районный совет

В Закарпатской области отменили все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

Отмечается, что в Секретариат Уполномоченного поступило письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решение по региональному языку Береговского и Виноградовского районных советов утратило силу.

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Кроме того, в письме отметили, что решение органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменено.

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Напомним, 16 января в Украине вступила в силу статья языкового закона относительно обслуживания клиентов на украинском языке в сфере услуг. В случае нарушения на работников сферы услуг будут налагаться штрафы.