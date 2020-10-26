На Закарпатье в Невицком замке обнаружили до сих пор неизвестный подвал

Кроме этого археологи нашли ряд артефактов

На Закарпатье в Невицком замке археологи обнаружили старинный подвал и много других исторических находок. Об этом сообщает Медиацентр УжНУ.

Как отмечается, во время реставрационных работ ученые восстановили вход в башню дожон, который ранее был замурованным. В нем они обнаружили небольшое подвальное помещение глубиной 4 метра, величиной 11-12 квадратных метров. Отметим, в таких помещениях обычно хранили продукты и вино, но не оружие, потому что там влажно. В перспективе помещение планируют открыть для осмотра, но сейчас там необходимо укрепить фундамент.

Также добавляется, что археологи нашли на месте реставрационных работ и изразцы, которые датируются концом XVI – первой половиной XVII века, кованый массивный наконечник арбалетной стрелы и многое другое.

Обнаруженные находки планируют передать на постоянное хранение в Закарпатский областной краеведческий музей. Там они дополнят экспозицию раннемодерного времени.

Справка: Невицкий замок находится возле села Каменица Ужгородского района Закарпатской области. Сейчас он находится в полуразрушенном состоянии. Впервые о замке вспоминают в начале XIV в.

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