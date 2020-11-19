На Закарпатье провели панихиду по комбригу, который подорвался на мине в прошлом году в зоне ООС

Военнослужащий погиб в ноябре 2019 года в Донецкой области

На Закарпатье военные 128-й горно-штурмовой бригады провели панихиду по комбригу Евгению Коростелеву, который год назад умер в больнице от ранений, полученных из-за подрыва на мине в районе проведения ООС. Об этом сообщила прессслужба 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Фейсбук.

Отмечается, что военный ушел из жизни 19 ноября 2019 года. "В воинской части была проведена общая поминальная панихида по бывшему командиру 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковнику Коростельову Евгению, который погиб 19 ноября 2019 года в районе проведения ООС", – говорится в сообщении.

Как сообщает "Укринформ", Евгений Коростелев стал вторым погибшим командиром бригады в Вооруженных силах Украины с начала конфликта на Донбассе.

12 ноября 2019 года мужчина вместе с группой офицеров проводил осмотр позиций и во время пешего перехода между двумя опорными пунктами вблизи Новотроицкого в Донецкой области подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Евгений Коростелев скончался в Харьковском военно-медицинском клиническом центре от ранений, не придя в сознание. Военного похоронили в Сумах на Аллее славы. У него осталась жена и двое детей.

Военнослужащий посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Новости по теме: На Донбассе погиб украинский десантник

Напомним, недавно во Львове состоялось прощание с десантником Олегом Свинариком, который погиб на Луганщине. В зоне боевых действий 20-летний военный находился в течение месяца.