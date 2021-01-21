На Закарпатье полиция и НГУ усилили патрулирование: Что произошло

За безопасностью граждан на Закарпатье будут следить и кинологи с собаками Полиция Закарпатской области

Меры принимаются из-за введения обновленного формата работы

Сотрудники полиции Закарпатье, совместно с военнослужащими Национальной гвардии и сотрудниками Управления патрульной полиции края усиливают охрану публичного порядка края. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

"Для дополнительной защиты граждан и поддержания безопасности в городах, селах и дорогах края полиция Закарпатья вводит обновленный, усиленный формат работы. Службу совместно будут нести полицейские Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, районных отделов полиции и патрульные. Также привлекаются и военнослужащие Национальной гвардии Украины. В будущем масштабы такой усиленной работы будут только расширяться", - говорится в сообщении.

Полиция Закарпатской области

Как отмечается, в населенных пунктах появятся не только патрульные автомобили, но и пешие наряды правоохранителей. Чаще на улицах можно будет встретить кинологов с собаками.

Полиция Закарпатской области

При этом добавляется, что планируют усилить проверку нетрезвых, подозрительных граждан и сомнительных транспортных средств.

"Таким образом полицейские делают все для того, чтобы закарпатцы и гости нашего края чувствовали себя максимально безопасно и комфортно в нашем живописном регионе", – добавили в полиции.

Полиция Закарпатской области

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