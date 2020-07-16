На Закарпатье объявили штормовое предупреждение: Реки снова могут выйти из берегов

Закарпатье Фото из открытых источников

В регионе возможны подтопления пониженных участков

В Закарпатской области синоптики объявили штормовое предупреждение и заявили о повышении уровня воды в реках, что может повлечь новое подтопление. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, вечером и ночью 17 июля на большей части территории Закарпатской области и в городе Ужгород ожидаются грозы, местами обильные дожди.

Кроме этого, в местах сильных ливней на малых водопотоках будет происходить повышение уровней воды на 0,3-0,8 метров. В связи с этим возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест. Особенно, под угрозой воды могут оказаться снижены участки в населенных пунктах.

Кроме этого, существует риск образования локальных селей и активизация оползневых процессов почвы.

Новости по теме: Грозы с сильными порывами ветра: На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Напомним, ранее западные регионы Украины накрыли сильные дожди, что привело к подтоплению населенных пунктов. В том числе, вода затопила домохозяйства, жилые дома, приусадебные участки и нанесла ряд других убытков.

В связи с этим Верховная Рада Украины утвердил выделение дополнительных двух миллиардов гривен на преодоление последствий непогоды.