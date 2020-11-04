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На Закарпатье хотят ввести "карантин выходного дня"

На Закарпатье хотят усилить карантин Фото из открытых источников

В области резко ухудшилась ситуация относительно распространения коронавируса

В Закарпатской области из-за высокой динамики заболевания коронавирусом планируют ввести "карантин выходного дня" или локдаун. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает "Укринформ"

"По динамике, которую сегодня дает Закарпатье, большинство районов в области вскоре будет в красной зоне. Мы будем вводить локдаун или же "карантин выходного дня" для всех районов Закарпатья, возможно даже на этой неделе", - отметил глава области. 

Заметим, сейчас в Закарпатской области два города - Ужгород и Берегово - находятся в красной зоне. Также недавно в зону повышенной эпидемиологической опасности попали Ужгородский, Перечинский и Великоберезнянский районы. 

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Кроме того, этот список могут пополнить Свалявский и Виноградовский районы Закарпатья, а также город Чоп.

Напомним, недавно Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количетва больных коронавирусом COVID-19. Также он подчеркнул, что Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантинные ограничения в стране. 

ZIK

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