На Закарпатье будут судить лесника за получение 1,2 тыс. долларов взятки

Мужчина получил деньги за продажу и транспортировку древесины

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На Закарпатье будут судить лесника, который подозревается в получении 1,2 тыс. долларов взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что мужчина, который работал в лесничестве им. Томащука ГП "Великобычковской ЛМГ", получил неправомерную выгоду за продажу и транспортировку деловой древесины. В связи с этим чиновник обвиняется по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Обвинительный акт уже направили в суд.

Как сообщают в ГБР, в случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок от 3 до 6 месяцев, или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Напомним, недавно в Виннице директор одного из государственных предприятий пытался дать взятку главе Винницкой облгосадминистрации размером 4,2 млн грн. Чиновник действовал в интересах посторонних лиц и пытался убедить главу области изменить целевое назначение бюджетных средств.