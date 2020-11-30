На юге, востоке и в центре страны ожидается ухудшение погодных условий, - ГСЧС

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Спасатели также предупреждают о возможных нарушениях движения транспорта

В понедельник, 30 ноября, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской, а также на востоке страны ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 ноября в Одесской, днем и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на юге и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица. (І уровень опасности, желтый).

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Напомним, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра в понедельник, 30 ноября, в Украине будут наблюдаться осадки, местами температура воздуха упадет до -4 градусов.