На юге Чехии участились случаи COVID-19 среди украинских заробитчан

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В период с 9 по 18 июля коронавирус зафиксирован у 10 украинцев

В Южночешском крае участились случаи инфицирования коронавирусом среди украинских трудовых мигрантов. Об этом заявила директор региональной санэпидемстанции Кветослава Котрбова, сообщает vinegret.cz.

"Эпидемиологи Южночешского края зарегистрировали за последние дни увеличение количества украинских рабочих с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, с 9 по 18 июля во всем Южночешском крае коронавирус обнаружили у 10 человек. Из них шестеро - граждане Украины.

"Мы однозначно видим, что украинцы как зарубежные работники являются источником риска для Южной Чехии. Они работают у нас, но ездят к родственникам домой, или когда здесь не было работы, уехали на родину, а потом вернулись и оказались положительными на коронавирус", - заявила Котрбова.

В связи с этим она напомнила работодателям об обязанности с 20 июля требовать у работников, которые приезжают из определенных государств ЕС и третьих стран, справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не позже, чем за четыре дня.

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Напомним, в июне в МИД Чехии заявили, что готовятся увеличить выдачу виз украинцам.