На юге Австралии обнаружили древнейшую стоянку первых аборигенов

Понять распространение людей на континенте помогли остатки их пищи

Место раскопок в Австралии Naked Science

Группа археологов из австралийского Университета Флиндерс заявила, что первые жители заняли побережье Южной Австралии около 29 тыс. лет назад, хотя ранее считалось, что это случилось на 24 тыс. лет позже. Об этом сообщает Naked Science.

Отмечается, что ученые обнаружили остатки древней пищи коренного населения – раковины моллюсков. Исследование подтвердило, что их возраст составляет 29 тыс. лет. Оказалось, что именно над поймой реки Муррей располагалась древнейшая стоянка аборигенов: жители выбрасывали раковины в яму, на дне которой они сохранились до сих пор.

Найденные раковины моллюсков Naked Science

Кроме того, новые раскопки показали зависимость коренного населения Австралии от постоянно меняющегося речного ландшафта и дают понимание того, как аборигены реагировали на вызовы окружающей среды.

Люди жили там во времена, когда речная и озерная системы региона постоянно трансформировались. В частности, речные потоки были непредсказуемы: они меняли свое направление из-за песка, а в долине накапливалась соль. "Исследования показывают, как наши предки жили в течение многих тысяч лет в Риверленде и как им удавалось выживать в те тяжелые времена", – подчеркнули ученые.

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Ранее сообщалось, что в Запорожской области археологи во время раскопок на Мамай-Горе нашли древние артефакты. Среди них ученые обнаружили горшок с редким декором, фрагменты сковороды, кости крупного и мелкого рогатого скота и тому подобное.