На выходных в Украине ожидается гололедица

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До конца текущих суток в северных, местами в центральных и западных областях на дорогах сохранится гололедица

В субботу и воскресенье на Украине будет наблюдаться ухудшение погоды в областях будет сохраняться гололедица. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что до конца текущих суток в северных, местами в центральных и западных областях на дорогах сохранится гололедица.

В то же время 12 декабря в Украине будет наблюдаться облачная погода, местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах большинства областей будет гололедица.

В воскресенье, 13 декабря, в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях и в западных, Николаевской, большинстве центральных областей прогнозируются умеренные дожди с мокрым снегом, местами возможна гололедица.

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Напомним, сегодня в Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта из-за сложных погодных условий. Транспорт курсирует с отклонением от графика движения. Кроме того, в столице приостановил работу городской фуникулер - тоже из-за непогоды.

Накануне синоптики прогнозировали, что из-за активных циклонов над Западной Европой на западе, севере и в некоторых центральных областях Украины ожидаются осадки, мокрый снег или даже ледяной дождь.