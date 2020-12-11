На выходных в Украине ожидается гололедица
До конца текущих суток в северных, местами в центральных и западных областях на дорогах сохранится гололедица
В субботу и воскресенье на Украине будет наблюдаться ухудшение погоды в областях будет сохраняться гололедица. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева со ссылкой на Укргидрометцентр.
Отмечается, что до конца текущих суток в северных, местами в центральных и западных областях на дорогах сохранится гололедица.
В то же время 12 декабря в Украине будет наблюдаться облачная погода, местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах большинства областей будет гололедица.
В воскресенье, 13 декабря, в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях и в западных, Николаевской, большинстве центральных областей прогнозируются умеренные дожди с мокрым снегом, местами возможна гололедица.
Напомним, сегодня в Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта из-за сложных погодных условий. Транспорт курсирует с отклонением от графика движения. Кроме того, в столице приостановил работу городской фуникулер - тоже из-за непогоды.
Накануне синоптики прогнозировали, что из-за активных циклонов над Западной Европой на западе, севере и в некоторых центральных областях Украины ожидаются осадки, мокрый снег или даже ледяной дождь.