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На выходе с избирательных участков проводят "всеукраинский опрос Зеленского". Фото

Опрос президента не является обязательным

"Народный опрос Зеленского" в день выборов Укринформ

Сегодня, 25 октября, в день выборов в местные органы власти, возле многих избирательных участков проходит всеукраинский опрос, которое ранее инициировал президентом Украины Владимиром Зеленским.  Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, отвечать на 5 важных вопросов могут все желающие. Для этого надо заполнить предложенную волонтерами анкету с вопросами Зеленского и бросить ее в специальную коробку для опроса.

Опрос проходит на выходе с избирательных участков и не является обязательным.

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Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан в день местных выборов прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов. По его словам, вопросы будут касаться того, что "мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете".

14 октября глава государства объявил первый из 5 вопросов, которые будут вынесены на опрос 25 октября во время местных выборов. Он будет касаться коррупции в особо крупных масштабах.

На следующий день Зеленский назвал второй вопрос, который будет касаться создания на Донбассе свободной экономической зоны.

А в пятницу, 16 октября, президент обнародовал финальные три вопроса всенародного опроса.

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