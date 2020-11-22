На выборах в Николаеве обнаружили "мертвые души"

22 ноября в 11 городах Украины проходит второй тур выборов Фото из открытых источников

Приглашение на выборы получили люди, которые умерли несколько лет назад

В Николаеве продолжают фиксировать нарушения на избирательных участках. Журналисты и общественные активисты выявляют все больше махинаций, нацеленных на искажение результатов выборов.

Про одну из "схем" рассказал активист Вадим Соломатин.

"Большое количество людей получили приглашение на выборы для их родственников, которые давно умерли. Конечно же, мертвые люди проголосовать не могут, но то, что на адрес их прописки пришли приглашения - значит, что они есть в реестре избирателей. И у нас нет сомнений, что за них кто-то проголосует. Все это - попытки нынешней власти удержать свои позиции. Но мы продолжаем следить за ними и продолжаем работать" - рассказал он.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

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Напомним, ранее на одном из избирательных участков был обнаружен пьяный член комиссии от действующего мера Александра Сенкевича.