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На выборах мэра Николаева лидирует Сенкевич, - экзитпол студии Савика Шустера

Мэр Николаева Александр Сенкевич Фото из открытых источников

Александр Сенкевич набрал 40,78%

В воскресенье, 25 октября, на местных выборах на должность городского главы Николаева лидирует действующий мэр города Александр Сенкевич. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

В частности, предварительные данные голосования за мэра Николаева следующие:

  1. Александр Сенкевич - 40,78%;
  2. Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - 26,77%;
  3. Татьяна Домбровская ("Слуга народа") - 16,81%;
  4. Николай Круглов ("Наш край") - 7,11%;
  5. Юрий Гранатуров ("За майбутне")  - 5,23%.

Отмечается, что предельная ошибка выборки составляет 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

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Напомним, во второй тур местных выборов мэра Кривого Рога выходят действующий городской глава Юрий Вилкул и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

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