На выборах мэра Николаева лидирует Сенкевич, - экзитпол студии Савика Шустера
Александр Сенкевич набрал 40,78%
В воскресенье, 25 октября, на местных выборах на должность городского главы Николаева лидирует действующий мэр города Александр Сенкевич. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.
В частности, предварительные данные голосования за мэра Николаева следующие:
- Александр Сенкевич - 40,78%;
- Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - 26,77%;
- Татьяна Домбровская ("Слуга народа") - 16,81%;
- Николай Круглов ("Наш край") - 7,11%;
- Юрий Гранатуров ("За майбутне") - 5,23%.
Отмечается, что предельная ошибка выборки составляет 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Напомним, во второй тур местных выборов мэра Кривого Рога выходят действующий городской глава Юрий Вилкул и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.