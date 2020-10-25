На выборах мэра Николаева лидирует Сенкевич, - экзитпол студии Савика Шустера

Мэр Николаева Александр Сенкевич Фото из открытых источников

Александр Сенкевич набрал 40,78%

В воскресенье, 25 октября, на местных выборах на должность городского главы Николаева лидирует действующий мэр города Александр Сенкевич. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

В частности, предварительные данные голосования за мэра Николаева следующие:

Александр Сенкевич - 40,78%; Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - 26,77%; Татьяна Домбровская ("Слуга народа") - 16,81%; Николай Круглов ("Наш край") - 7,11%; Юрий Гранатуров ("За майбутне") - 5,23%.

Отмечается, что предельная ошибка выборки составляет 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Напомним, во второй тур местных выборов мэра Кривого Рога выходят действующий городской глава Юрий Вилкул и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.