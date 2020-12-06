На выборах мэра Кривого Рога обнаружили посторонних лиц на участках

В Кривом Роге зафиксировали первые нарушения на выборах Фото из открытых источников

Наблюдатели сообщили о нарушениях полиции и главе УИК

В воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге проходит голосование в втором туре выборов городского головы. Наблюдатели гражданской сети ОПОРА сообщили о первых нарушениях.

Как отмечается, на двух участках обнаружили присутствие посторонних лиц, а именно - полицейских и представителей экзит-пола.

В частности, на избирательном участке №121706 в помещении для голосования находятся работники правоохранительных органов. Однако, участок находится в здании школы, где есть еще три участка. Они расположены так, что при выходе из одной полицейский попадает на другой участок.

Также представители экзит-пола проводят опрос непосредственно в помещении участка №121551. Об этом инциденте наблюдатели сообщили полиции и председателю участковой избирательной комиссии.

Кроме этого, еще на двух участках обнаружили посторонних лиц, которых трудно идентифицировать.

"На избирательном участке №121714 в помещении для голосования до членов избирательного участка подходят и общаются третьи лица, которые не имеют непосредственного отношения к голосованию. А на избирательный участок №121538 пожаловал человек, который представился как представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, однако он без форменной одежды и его трудно идентифицировать как представителя ГСЧС", - отметили в ОПОРЕ.

Напомним, в воскресенье 6 декабря в Кривом Роге проходят выборы городского головы. За должность соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - за жизнь" Константин Павлов.