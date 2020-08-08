На восстановление ОРДЛО понадобится около 10 млрд долларов, - советник президента

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По его словам, необходимо создать фонд для восстановления временно оккупированных территорий

На восстановление временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понадобится около 10 млрд долларов. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Предыдущая оценка – около 10 миллиардов долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", – сказал Устенко.

По словам советника президента, сейчас уже необходимо создать фонд для восстановления временно оккупированных территорий после их реинтеграции, деньги в который также могут быть привлечены от доноров.

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