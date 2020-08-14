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На Волыни в доме престарелых произошла вспышка COVID-19

Фото из открытых источников

Болезнь подтвердили у 7 человек, среди которых работники и подопечные

В Волынской области в селе Крымно обнаружили вспышку коронавирусной болезни COVID-19 в доме престарелых. Об этом на брифинге заявила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, сообщает портал "Под прицелом"

Как отмечается, в Старовижевском районе коронавирусом заболели 7 человек: 4 работника и 3 подопечных. Сейчас специалисты проводят все необходимые лабораторные исследования.

Кроме этого, в области ранее было зафиксировано еще несколько вспышек. В частности, на ООО "Владимир-Волынская фабрика гофротары" зарегистрировали 35 случаев. По состоянию на 14 августа 14 больных выздоровели, остальные - продолжают лечение. 

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Однако, по словам санитарного врача, ситуация ухудшилась в Маневичском районе в селе Большая Яблонька, где коронавирус обнаружили у людей после празднования свадьбы. Сейчас количество больных с 6 увеличилось до 10.

Напомним, на этой неделе в Киверцовском районе Волынской области обнаружили вспышку коронавирусной болезни среди работников одной из исправительных колоний. По состоянию на 11 августа в регионе было зарегистрировано 475 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. 

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