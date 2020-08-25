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На Волыни из-за подозрения на вспышку COVID-19 закрыли детсад

Болезнь подозревают у 5 работников заведения

Детский сад Вести

В Нововолынске закрыли детский сад из-за наличия симптомов коронавируса у нескольких работников. Об этом сообщила пресс-служба Нововолынского городского совета.

Отмечается, что на прошлых выходных 5 работников детсада сообщили о повышении температуры. Вследствие этого комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение не открывать детсад.

Сотрудники с повышенной температурой находятся на самоизоляции и ожидают результаты ПЦР-тестов. Кроме того, выясняется состояние здоровья детей и работников этого учреждения.

Напомним, недавно во Львове из-за коронавируса закрыли два детских сада. Образовательный процесс остановили в детском саду № 1, поскольку там подтвердили коронавирус у работника кухни. В то же время, ПЦР-тест на COVID-19 сдал работник сада № 129. Заведение закрыли еще до получения результатов анализа.

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Ранее сообщалось, что в Закарпатской области, которую отнесли к "желтой" карантинной зоны, разрешили работу детсадов. Тем не менее, ответственность за соблюдение режима карантинных ограничений в детсадах лежит на руководстве местных администраций и детских садов.

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