На Волыни и Закарпатье усилили карантин и запретили выходить на улицу в выходные

Фото из открытых источников

Соблюдение таких ограничений позволит выйти из карантина еще в мае, а не в сентябре, как это прогнозируют

Фото из открытых источников

В Волынской и Закарпатской областных государственных администрациях, чтобы предотвратить распространение коронавируса, приняли решение о запрете выходить на улицу в течение выходных. Соответствующие заявления озвучили руководители ОГА.

Согласно сообщению Волынской ОГА, режим максимального ограничения передвижения вводится, начиная с 11 апреля. Так, с 13:00 субботы до 06:00 понедельника волынян просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

Также об усилении противоэпидемических мероприятий сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко. В своем обращении он рассказал, что с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля жители области должны оставаться дома и не выходить на улицу.

По словам Гетманенко, дополнительные ограничения сейчас - это необходимый шаг для того, чтобы карантин не продлили до сентября. Одновременно он подчеркнул, что на выходных правоохранители будут работать в усиленном режиме, а нарушителям карантина не удастся избежать штрафов от 17 тыс. гривен.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал предыдущие сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением пандемии коронавируса.