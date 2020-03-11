На вокзалах места наибольшего скопления людей дезинфицируют раз в час, - Криклий

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве Укрзализныця

При этом ограничения относительно работы общественном транспорте не устанавливается

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с целью противодействия распространению коронавирус на вокзалах осуществляется дополнительная санитарная обработка поездов. Соответствующее сообщение он разместил в своем Facebook.

"Проводятся уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонах в пути следования и в пунктах оборота, проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшего пользования пассажирами не менее чем 1 раз в час", - говорится в сообщении.

Ограничения относительно работы общественного транспорта не устанавливаются. На пунктах пропуска на государственной границе осуществляется температурный скрининг. Введен учет лиц, которые выезжающим из эпидемически опасных территорий.

"Укрзализныця" укомплектована средствами индивидуальной защиты, подготовлены специальные помещения на вокзалах в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус", - отметил Криклий.

Аэропорты работают в штатном режиме, введен усиленный режим текущей дезинфекции. В международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводится температурный скрининг пассажиров и опрос перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов.

Аэропорт "Борисполь" закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья’я пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят превентивные меры безопасности из-за угрозы коронавирус. С 12 марта в Киеве будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в садах и в художественных и спортивных школах.

Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта.

Впоследствии стало известно, что по решению Кабмина, в целом по Украине будет действовать запрет на массовые собрания более 200 человек.

К тому же обучение в школах перейдет на дистанционную форму, а пробный тест по ЗНО будет перенесено.

В настоящее время в Украине было подтвержден один случай заражения COVID-19.