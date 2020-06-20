На венгерско-украинской границе возобновили пропуск пассажирских автобусов
Для граждан Украины определили правила пересечения границы относительно краткосрочного посещения и транзитного проезда
Венгрия возобновила пропуск через границу пассажирских автобусов, а пропуск на въезд своих граждан страна проводит без необходимости проходить карантин. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Также были установлены правила пересечения границы для украинцев, которые планируют посетить соседнее государство.
В частности, на карантин не отправляют граждан Украины, которые въезжают в 30-километровую зону. Кроме этого, от таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов на въезд. Однако туристы должны покинуть территорию Венгрии в течение суток.
Тогда как въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии документов, которые подтверждают право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К таким документам относятся:
- разрешение на пребывание;
- документ о постоянном месте проживания;
- визы на длительное трудоустройство и тому подобное.
Помимо этого, лицо должно предоставить разрешение на проверку себя на наличие COVID-19.
Напомним, с 17 июня Государственная пограничная служба возобновила пропуск пассажирских автобусов через государственную границу. Однако, для курсирования автобусов необходимо согласие на это обеих сопредельных стран.