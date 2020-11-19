На улучшение спутниковой связи в самолете президента потратят более 32 млн гривен

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Стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки

Госспецсвязь намерена потратить на модернизацию спутниковой связи в самолете, которым пользуется президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники, 32,4 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные системы "Прозорро", передают "Наші гроші".

Отмечается, что тендер был проведен 16 ноября. По его результатам победила компания "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЭ).

Так, до декабря 2021 года компания должна модернизировать станцию спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA.

В частности, этот самолет обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Установить планируют станцию Honeywell JetWave (США), которая будет обеспечивать доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аего Global Хргеѕѕ service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/сек. Срок гарантийного обслуживания – 2 года.

К слову, стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

Сообщается, что тендер смогли провести только с третьей попытки, поскольку до этого было менее двух тендерных предложений.

Напомним, недавно правоохранители заблокировали противоправный механизм поставки на Львовский филиал "Укрзализныци" некачественных запчастей российского производства, которые ввозились через временно неподконтрольные Украине территории.