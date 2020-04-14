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На Украину надвигаются заморозки, местами до -5 градусов

Иллюстрированное фото из открытых источников

Сегодня в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м/с

Синоптики прогнозируют, что сегодня в большинстве областях Украины будут наблюдаться сильные заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно сообщению, 14 апреля в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

Кроме того, ночью с 14 на 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0...-5°, ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3°.

Ранее сообщалось, что погода в апреле будет неустойчивой с колебаниями температуры и периодическими холодными атмосферными фронтами, а с 14 апреля украинцам стоит ждать дождливой погоды.

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